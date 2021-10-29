РИАМО - 29 окт. Суд в Кемерове спустя 3 года вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Все они получили длительные тюремные сроки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Технический директор ТРЦ Георгий Соболев приговорен к 11 годам заключения.

Гендиректор основного арендатора центра Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам колонии. Охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения, получил 8 лет колонии.

Сроки получили и пожарные, приехавшие на вызов. Сергей Генин получил 5 лет, Андрей Бурсин — 6 лет. Кроме того, осуждены также сотрудники компании, обслуживающей сигнализацию. Они приговорены судом к 6,5 и 5,5 годам колонии.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел 25-26 марта 2018 года на площади 1,6 тыс. кв. м. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети. Кроме того, 79 человек пострадали. Этот пожар стал одним из самых резонансных в истории современной России.