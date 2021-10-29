РИАМО - 29 окт. Для жителей столицы старшего поколения, которые соблюдают домашний режим в период пандемии, подготовили онлайн-программу для полезного времяпрепровождения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Московское долголетие» продолжит работать онлайн. Для его участников открыто более 3 тысяч онлайн-групп по 30 направлениям.

Так, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут присоединиться к урокам танцев, стиля и красоты, рисования, виртуальным экскурсиям и многим другим занятиям.

Активнее всего онлайн-занятия посещают люди 60-70 лет. Эта категория составляет порядка 53% от всех участников. При этом самым популярным направлением, в котором заняты свыше 62 тысяч человек, стали дистанционные спортивные занятия. Уроки по гимнастике, цигун, ОФП и другие занятия проходят на платформе Zoom.

Кроме того, программу для горожан старшего поколения подготовили клубы «Мой социальный центр». Например, 29 октября в 13:00 МСЦ «Преображенское» проведет мастер-класс по нейрографике. Участники создадут завораживающие рисунки. Для работы понадобятся карандаши и лист бумаги. Записаться на онлайн-занятия можно по номеру +7 495 870-44-44.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями действует с 25 октября по 25 февраля. Они должны находиться по месту постоянного жительства или на даче. Данная мера не касается тех, кто привился от коронавируса или перенес его в течение последних 6 месяцев.

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