РИАМО - 29 окт. В электронной медицинской карте для пациентов появился новый раздел «Мой онкопаспорт», благодаря которому можно посмотреть всю историю диагностики и лечения рака, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До этого онкопаспорт могли посмотреть только врачи-онкологи. Там есть сведения о деталях по каждому злокачественному новообразованию, меддокументы по диагностике, наблюдению, лечению. Благодаря этой информации обеспечивается преемственность терапии на всех этапах медицинской помощи.

«Мы продолжаем реализацию московского стандарта онкологической помощи. Чтобы обеспечить высокое качество и своевременность диагностики и лечения онкологических заболеваний, необходимо, чтобы лечащий врач-онколог и, конечно же, пациент имели актуальную информацию о результатах диагностических исследований и проведенной терапии», — сказала Ракова.

Она напомнила, что в прошлом году Московский городской канцер-регистр был интегрирован с Единой медицинской информационно-аналитической системой, благодаря чему на одной платформе объединили данные об онкопациентах, сведения о которых до этого были в разных системах.

Онкопаспорт можно посмотреть в ЕМИАС. Он доступен для онкологов и пациентов. В онкопаспорте есть блоки «Диагноз» и «Документы». В первом блоке есть сведения о злокачественном новообразовании. В «Документах» находятся медицинские документы по диагностике и лечению рака, такие как протоколы онкологических консилиумов, осмотров, выписные эпикризы стационара и т. д. В электронную медкарту информация поступает автоматически из Московского городского канцер-регистра.

Для онкопациентов и тех, у кого есть подозрение на рак, реализуют проект «Персональный помощник». За пациентами, согласившимися участвовать в проекте, закрепляется специалист центров «Мои документы». Он сопровождает пациента, помогает записываться на прием к врачу, напоминает о дате посещения, контролирует правильное ведение меддокументации.

В электронной медкарте также можно посмотреть протоколы осмотров врачей, результаты тестов на коронавирус, других лабораторных исследований, результаты исследований с помощью КТ, УЗИ, МРТ, другие медицинские документы. Кроме того, можно вести «Дневник здоровья».

Подать заявку на получение доступа к медкарте можно на официальном сайте мэра Москвы.