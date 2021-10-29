РИАМО - 29 окт. В третий раз подряд столица стала лидером индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди городов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Минстрой РФ представил данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны по итогам 2020 года. У Москвы 103,25 балла из 120 возможных. По сравнению с 2019 годом столица улучшила свои показатели на 1,6 балла.

Индекс цифровизации определили для 203 городов, каждый из которых оценивали по 47 разным показателям. Они разделены на 10 категорий, в том числе туризм и сервис, умное ЖКХ и инфраструктура сетей связи.

Москва стала единственным городом, который получил более 100 баллов в рейтинге.

При этом наибольшего прогресса столица достигла в направлении «Инновации для городской среды», в том числе показав высокую оснащенность интеллектуальными и энергоэффективными системами освещения.