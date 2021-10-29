РИАМО - 29 окт. Полицейские задержали в Орехово-Зуевском городском округе 28-летнего мужчину, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков через закладки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Оперативники задержали подозреваемого на ул. Кирова. У него изъяли мобильный телефон, в котором содержалась информация о расположении тайников-закладок.

«В ходе осмотра лесного массива по координатам были обнаружены и изъяты 25 свертков из липкой ленты с порошкообразным веществом светлого цвета», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что в квартире мужчины нашли еще 50 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в 5 изъятых свертках находится наркотическое средство N-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.