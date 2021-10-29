РИАМО - 29 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Цагуна» в реестр недобросовестных поставщиков после отказа от исполнения контракта на ремонт тротуара в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФАС.

Ранее в ведомство поступило обращение администрации городского округа Балашиха, которая заявила об одностороннем отказе ООО «Цагуна» от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту тротуара в мкр. Дзержинский до ЦОВБ г. о. Балашиха.

Действия фирмы признали не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

В итоге суд отказал ООО «Цагуна» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.