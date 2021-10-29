РИАМО - 29 окт. В столице работают 5 обсерваторов для лечения пациентов с легкой формой Covid-19, а также 26 КТ-центров, где можно пройти дополнительное обследование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, к работе с Covid-19 возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице достаточно коечных мощностей для пациентов с коронавирусом. В городе создана достаточно гибкая система, которая готова к разным вариантам развития пандемии.

В КТ-центрах люди с подозрением на коронавирус могут пройти дополнительные обследования. Например, сделать ЭКГ, общий анализ крови и мазок на Covid-19. Кроме того, в пяти обсерваторах могут разместиться пациенты, которые болеют коронавирусом в легкой форме. Для них подготовлены необходимые условия.

Такие пространства созданы на базе Московского городского центра реабилитации на Крылатских Холмах, санатория имени Артема Сергеева, центра поддержки семьи и детства «Красносельский», центра реабилитации инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных сил. Обсерваторы способны принять порядка 500 взрослых пациентов и 100 детей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>