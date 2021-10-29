РИАМО - 29 окт. В метро есть много способов оплаты проезда, и бесконтактный — самый актуальный из них сейчас. До конца 2022 года на всех турникетах подземки появится возможность оплаты проезда банковской картой, сообщил РИАМО заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с начала года более 90 млн пассажиров зашли в подземку по банковской карте, свыше 50% пассажиров метрополитена покупают билеты без обращения в кассу, что сейчас безопаснее и быстрее.

«Москва — уже мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. По поручению мэра Москвы мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию», - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц.

«Пассажиры смогут выбрать любой турникет и расплатиться на нем, как им удобнее — «Тройкой», включая ее виртуальную версию, банковской картой или смартфоном. Это позволит увеличить проходимость турникетов в часы пик, чтобы сделать поездки для пассажиров еще удобнее», — заключил Ликсутов.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что в метро приступили к обновлению технологий на турникетах. Новые контроллеры будут быстрее считывать карту, а еще смогут принимать оплату без разблокировки смартфона. Кроме того, их установка позволит увеличить зону действия виртуальной карты «Тройка».