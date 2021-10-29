РИАМО - 29 окт. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что пассивный отдых в нерабочие дни может спровоцировать апатию, сообщает РИА Новости.

По его словам, пассивный отдых вызывает гиподинамию и снижение мозгового кровообращения.

«Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. <...> Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, по моему мнению, введены очень вовремя и не исключают занятий спортом, поездки за город, что полезно в любое время года. Главное — стараться не посещать людные места», — пояснил Тяжельников.

Специалист подчеркнул, что дома нужно регулярно выполнять комплекс простых упражнений.

Тяжельников напомнил, что при поездках в транспорте нужно носить маску и пользоваться антисептиком.

В Московском регионе нерабочие дни продлятся по 7 ноября. В эти дни разрешено работать только магазинам первой необходимости, продовольственным и аптекам. Закрыты торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, прачечные, автосервисы, концертные залы, цирки.

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