РИАМО - 29 окт. Операторы столичной системы-112 за 9 месяцев этого года приняли и обработали около 4 млн экстренных вызовов. Это почти вдвое больше показателя 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, система-112 работает крайне эффективно. Диспетчеры быстро выясняют суть обращения, проводят консультацию и, если нужно, направляют на место экстренные и городские службы.

«Работа системы-112 востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города. Это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. Сейчас каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тыс. звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками», — отметил заммэра.

Чаще всего жители Москвы вызывали по номеру 112 скорую помощь и полицию. Свыше 500 тыс. звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Бирюков подчеркнул, что система-112 осуществляет информационное взаимодействие с 230 экстренными и аварийными службами города, а также системами-112 Московской и Калужской областей.