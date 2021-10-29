РИАМО - 29 окт. В пятницу вечером на московских дорогах ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Утром в пятницу дорожная обстановка оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр города затруднено на шоссе Энтузиастов, а также Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нормальный трафик наблюдается на Ленинградском проспекте и проспекте Генерала Дорохова, а также на проспекте Маршала Жукова.

Заторы могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас их проводят на Волоколамском и Варшавском шоссе, 31 и 53 км МКАД, а также на участках проспекта Мира и Пятницкого шоссе в районе дома 54а.