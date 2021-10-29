РИАМО - 29 окт. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от Covid-19 будет защищать около полугода, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эффективность назальной формы препарата предстоит изучить во время исследований.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (вакцинироваться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург.

Назальный способ введения позволит не только достичь иммунитета от заболевания, но также и защитить органы дыхания.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового варианта дельта-штамма AY.4.2. На территории Москвы и Московской области было подтверждено 3 случая данной мутации вируса.

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