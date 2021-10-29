РИАМО - 29 окт. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что целенаправленного препарата для лечения коронавируса в организме в настоящий момент нет.

«К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет», — сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, «лечение меняется, но это не лечение вируса».

Врач отметил, что современная медицина может лечить лишь осложнения, которые вызваны коронавирусной инфекцией.

Специалист также добавил, что сейчас у пациентов уменьшился инкубационный период, а также вырос объем поражения тканей легких, и это даже несмотря на оперативное лечение.

Проценко призвал россиян носить маски и напомнил, что необходимо вакцинироваться.

По данным оперштаба, 28 октября в России выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки — 40 096.

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