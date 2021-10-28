РИАМО - 28 окт. Арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного управления ФАС России, которое отказалось включать Ассоциацию акселераторов в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Ведомство просило внести Ассоциацию акселераторов в реестр недобросовестных поставщиков за односторонний отказ от исполнения контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив «Школа грантов».

Для подтверждения исполнения своих обязательств Ассоциация акселераторов отправила заказчику отчетную документацию, акт о выполнении работ и счет на оплату оказанных услуг. Заказчик не провел экспертизу материалов и не направил Ассоциации акселераторов мотивированный отказ от подписания документа о приемке работ.

УФАС решило, что в деле отсутствуют факты недобросовестности исполнителя, в связи с чем поставщик услуг не подлежит включению в список недобросовестных.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ему в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.