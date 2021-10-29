РИАМО - 29 окт. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с инсультом и Международный день псориаза, а в России — День вневедомственной охраны Росгвардии.

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается с 2004 года. Эта инициатива Всемирной организации здравоохранения и партнеров призвана привлечь внимание к такому распространенному и опасному заболеванию, как инсульт.

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, спровоцированное оторвавшимся тромбом или разрывом сосудов. У многих людей, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи, страдает память и познавательные функции.

Инсульт находится на втором месте в списке самых частых причин смерти и инвалидности человека, поэтому важно в очередной раз обратить внимание общества на эту проблему.

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Международный день псориаза

Международный день псориаза отмечается с 2004 года, он учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза. Главной целью праздника является информирование населения о причинах возникновения данной патологии и жизни при ее проявлении.

Заболевание может проявиться в любом возрасте. По данным врачей, сегодня около 3% населения мира страдает от псориаза.

Главнейшая цель Международного дня псориаза — дать людям понять, что псориаз не относится к числу инфекционных заболеваний, а больные им люди не являются заразными.

День вневедомственной охраны Росгвардии

пресс-служба Росгвардии

Ежегодно 29 октября сотрудники, работники и ветераны подразделений вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1952 году постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР при органах внутренних дел была создана специальная служба – вневедомственная наружная сторожевая охрана.

В состав этой структуры вошли сторожевые и военизированные подразделения, которые стали осуществлять наружную охрану особо важных и режимных объектов, промышленных предприятий и строительных организаций, хозяйственных, административных и других объектов.

Вневедомственная охрана Росгвардии оснащена новейшими средствами охраны и связи, необходимым транспортом, вооружением и спецсредствами.

День основания комсомола

В этот день в 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи, после - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Шестью годами позже организации было присвоено имя Владимира Ленина и для краткости ее стали называть комсомолом.

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