РИАМО - 29 окт. Участок Большой Кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до «Мневников» закрылся до 31 октября для проведения работ по присоединению новых станций БКЛ к сети метрополитена.

Вдоль закрытого участка для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2.

КМ1 будет ходить от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» каждые 2-3 минуты с 5:30 до 1:10, КМ2 — от «Хорошевской» до «Мневников» с остановкой у «Народного Ополчения» каждые 9-10 минут с 5:20 до 1:20.

Кроме того, от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» можно будет доехать на регулярных маршрутах автобусов и электробусов № м35, т21, т65, т86, 155 и 345.

Пассажиров призвали пользоваться альтернативными маршрутами через другие линии метро и Московское центральное кольцо.

Завершить работы по строительству БКЛ метро в столице планируется на год раньше срока – в 2022 году. Уже в этом году запланирован одновременный запуск 10 станций Большого кольца.