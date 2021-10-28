РИАМО - 28 окт. В Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники ученые создали образец маломощного радиолокатора, который может неконтактным методом измерять пульс и частоту дыхания человека. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Радиолокационный измеритель пульса — малогабаритный радар, работающий в диапазоне частот, предназначенном для медицинских целей. По отраженному от пульсирующих органов человека сигналу с помощью специально разработанного программного обеспечения определяется частота пульса и дыхания», — пояснили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Чтобы прибор работал, водителю не нужно носить на себе специализированные устройства. А это исключает возможность блокировки показаний нового измерителя человеком.

Данное изобретение можно применять для определения состояния машиниста поезда, пилота, оператора сложных систем. Кроме того, оно может использоваться в медицине и для предрейсового контроля.

На сегодняшний день маломощный радиолокатор испытывают. В конце этого года объявят дальнейшие планы по устройству.