РИАМО - 28 окт. В рамках акции «Чистый автобус» специалисты компании «Мострансавто» провели мойку и уборку салонов транспортных средств по замечаниям клиентов. Акция проходила с 27 сентября по 27 октября, за это время пассажиры направили в компанию 74 обращения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для того, чтобы принять участие в акции, пассажирам необходимо было с указанием подробностей направить фотографии салона автобуса, который требовалось привести в порядок, в официальные группы предприятия в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook или канал компании в WhatsApp. После уборки сотрудники «Мострансавто» направляли заявителям фотоотчет о проделанных работах.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 4 тыс. автобусов компании.

Перед выходом на линию подвижной состав проходит уборку и мойку, а также дезинфекцию при помощи специальных средств. В межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах дезинфекцию проводят водители.