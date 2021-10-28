РИАМО - 28 окт. Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» выявили в столичном общественном транспорте свыше 600 тыс. нарушений масочного режима с момента его введения 12 мая 2020 года, сообщил руководитель учреждения Владислав Султанов.

Ношение масок призвано уберечь пассажиров от заражения коронавирусом.

«С момента введения ограничительных мер, с мая 2020 года, зафиксировано более 600 тыс. нарушений масочного режима в московском транспорте. За последний месяц контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в среднем фиксировали порядка 1,7 тыс. нарушений в день», - сказал Султанов.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве усилили проверки соблюдения масочного режима. Так, в поездах подземки проверок стало на 50% больше.

«Мобильные группы переправлены в вагоны. Ежедневно более 500 контролеров задействованы в проверках на транспортном комплексе», - уточнил Султанов.

По его словам, в сентябре контролеры выписали более 40 тыс. постановлений, с начала октября - уже свыше 45 тыс. Чаще всего нарушителей выявляют на станциях «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры» и «Митино».

Султанов напомнил, что маска эффективна при правильном ношении, когда она закрывает рот и нос.

«Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – заключил Султанов.

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