РИАМО - 28 окт. После запуска пропускного режима для грузовых машин на МКАД в столице число дорожных аварий с участием грузовиков весом свыше 12 т в городе уменьшилось на треть, сообщил первый замглавы департамента транспорта Москвы – руководитель контрактной службы Роман Латыпов.

Он пояснил, что падение числа ДТП с грузовиками в столице произошло из-за уменьшения числа большегрузов, а еще потому, что водители стали более аккуратно ездить.

«У нас (в городе – ред.) количество грузовиков больших снизилось больше чем на 10% во всех зонах – в зоне Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД», – сказал Латыпов в эфире телеканала «Москва 24»

Летом в столице изменили правила проезда грузовиков. Транзитные машины весом более 12 т пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только те грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.