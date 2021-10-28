РИАМО - 28 окт. Глава управы района Свиблово города Москвы Андриан Кучма освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина размещено на сайте столичной мэрии.

Кучма занимал эту должность с декабря 2019 года.

До этого он работал в органах внутренних дел Москвы. В СВАО работал с 2012 года. С 2018 по 2019 год занимал должность первого заместителя главы управы Останкинского района по вопросам ЖКХ и благоустройства.