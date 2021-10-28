РИАМО - 28 окт. С начала года 715 работников прошли обучение по действующей в компании программе «Школа машиниста ЦППК», сообщает пресс-служба транспортного перевозчика.

В ее рамках локомотивные бригады компании обучаются на базе ряда профильных образовательных учреждений. Так, в этом году более 300 помощников машиниста получили профессию «Машинист» и около 370 машинистов ЦППК повысили свою квалификацию. Еще более 40 работников локомотивных бригад повысили компетенции для участия в реализации проектов компании.

На базах Колледжа железнодорожного и городского транспорта, Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) и Калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения работники компании получают профессию «Машинист электропоезда», а на базе профессионального колледжа «Московия» машинисты электропоезда повышают квалификацию.

По окончании курсов они могут рассчитывать, в том числе, на повышение заработной платы.

Эксперты ЦППК принимают непосредственное участие в разработке и согласовании учебных материалов. Теоретические знания студенты приобретают в стенах образовательных учреждений, а практические умения — в компании. Также в ЦППК действует институт наставничества, когда опытные специалисты помогают начинающим в освоении новых компетенций.

Обучение на профессию «Помощник машиниста электропоезда» желающие могут пройти самостоятельно, обратившись в образовательное учреждение железнодорожного транспорта или другую организацию, которая осуществляет подготовку и имеет право на реализацию данной программы при наличии соответствующей лицензии.