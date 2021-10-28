РИАМО - 28 окт. В городе Электросталь продолжают установку новых автобусных остановок взамен старых и совмещенных с торговыми объектами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Так, недавно павильоны установили на улице Карла Маркса (около школы № 3), на улице Ялагина и на улице Горького, 34. И электростальцы уже успели оценить их удобство. Работы на этом не прекращаются и будут продолжены в следующем году.

Ранее первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что в Подмосковье планируется реализовать программу «Остановка рядом с домом», в рамках которой будут установлены 276 остановочных пунктов общественного транспорта рядом с ЖК, новыми районами и в других местах.