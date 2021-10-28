РИАМО - 28 окт. В честь Дня работника Атомной промышленности Академия Минпросвещения России совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» провела Всероссийский просветительский проект «Атомный урок», сообщает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

20 октября урок прошел во всех школах Электростали для учащихся 5-11 классов.

Цель урока – изучение особенностей атомной энергетики и формирование интереса подрастающего поколения к современной науке и технологиям. Ознакомиться с проектом можно по ссылке.