РИАМО - 28 окт. Деревня Хлопки Воскресенского городского округа стала 30-м населенным пунктом, который был газифицирован с начала текущего года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Об этом сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Торжественный пуск газа в деревне Хлопки состоялся в четверг. В мероприятии приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин, глава Воскресенского округа Артур Болотников и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Газ пришел в 121 дом населенного пункта, и в том числе семьи Крутовых.

«Построенные в деревне Хлопки сети газопровода протяженностью 7,7 километра – это небольшая, но важная часть работы, которая для местных жителей принесет преобразования в лучшую сторону. Теперь можно пользоваться более дешевым, чистым и экологичным видом топлива. Природный газ — это технологическая победа, новый этап развития», — отметил Самарин.

По словам Баранова, в регионе выполнили более половины от годового плана по губернаторской программе газификации.

«Мы не только приблизились к экватору социальной газификации, но и выполнили больше половины плана губернаторской программы на этот год. Сдача большинства объектов запланирована на декабрь, и к этому времени газ придет еще в 20 населенных пунктов Подмосковья», – добавил гендиректор АО «Мособлгаз».

Узнать перечень объектов, включенных в губернаторскую программу на 2021 год, можно на сайте «Мособлгаза». Чтобы внести населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. В населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек.