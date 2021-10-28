РИАМО - 28 окт. Из-за сильного ветра на детскую коляску с 11-месячным мальчиком упало ограждение строительной площадки на улице Молодцова в столице. В связи с этим следователи начали проверку, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Кроме ребенка на прогулке была его мама и две сестры. Женщина и двое детей не пострадали. Скорая помощь осмотрела пострадавшего мальчика. Видимых телесных повреждений у него не нашли. Но для полного обследования он был госпитализирован.

В данный момент проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего.