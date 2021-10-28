РИАМО - 28 окт. Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по г.о. Электросталь провели открытый урок правовой грамотности для учащихся средних классов общеобразовательной средней школы №16, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В начале беседы сотрудники полиции подробно рассказали ребятам, что такое правоспособность, чем она отличается от дееспособности, какие права имеет ребенок и какие нормативно-правовые акты регулируют эту сферу.

Также спикеры напомнили подросткам о правонарушениях, за которые граждане могут понести уголовную и административную ответственность.

Особое внимание уделили теме последствий, которые наступают за совершения правонарушений и преступлений.

В завершение открытого урока школьников призвали быть законопослушными и не нарушать общественный порядок.