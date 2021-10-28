РИАМО - 28 окт. Видеоролик компании «Мосинжпроекта», посвященный правилам безопасности на строительных объектах, получил награду Первого фестиваля видеорекламы и кинематографа в строительстве и недвижимости ReMovie Awards, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Видео компании завоевало признательность в номинации «Корпоративщик – лучшее корпоративное видео». На фестиваль было подано свыше 100 заявок в 19 номинациях Removie Awards.

«Наш холдинг предъявляет ко всем своим продуктам высочайшие требования качества, даже к непрофильным, подобным видеоконтенту. Мы рады, что проявленные создателями этого обучающего видео незаурядные творческие способности получили высокую оценку у профессионалов сферы рекламы и кинематографии», – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он уточнил, что новые сотрудники холдинга начинают свою карьеру в компании с просмотра этого ролика. Кравцов отметил особую важность темы безопасности на строительной площадке. Эта тема должна быть донесена наглядно и доступно.

«Авторы видеоматериала блестяще справились с этой задачей», – добавил гендиректор.

Ранее в компании был успешно завершен аудит систем менеджмента на соответствие международным требованиям в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (QHSE). Аудит проводила компания Lloyd’s Register – мировой лидер среди организаций, оказывающих услуги по сертификации.

Фестиваль видеорекламы и кинематографа в строительстве и недвижимости ReMovie Awards проводится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. «Мосинжпроект» является одним из партнеров фестиваля.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – участник крупнейших градостроительных программ столицы.