РИАМО - 28 окт. Видеоролик компании «Мосинжпроекта», посвященный правилам безопасности на строительных объектах, получил награду Первого фестиваля видеорекламы и кинематографа в строительстве и недвижимости ReMovie Awards, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Видео компании завоевало признательность в номинации «Корпоративщик – лучшее корпоративное видео». На фестиваль было подано свыше 100 заявок в 19 номинациях Removie Awards.
Он уточнил, что новые сотрудники холдинга начинают свою карьеру в компании с просмотра этого ролика. Кравцов отметил особую важность темы безопасности на строительной площадке. Эта тема должна быть донесена наглядно и доступно.
«Авторы видеоматериала блестяще справились с этой задачей», – добавил гендиректор.
Ранее в компании был успешно завершен аудит систем менеджмента на соответствие международным требованиям в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (QHSE). Аудит проводила компания Lloyd’s Register – мировой лидер среди организаций, оказывающих услуги по сертификации.
Фестиваль видеорекламы и кинематографа в строительстве и недвижимости ReMovie Awards проводится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. «Мосинжпроект» является одним из партнеров фестиваля.
Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – участник крупнейших градостроительных программ столицы.
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