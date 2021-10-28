РИАМО - 28 окт. Управляющий компании Северо-Западного административного округа столицы задолжали 259,1 млн рублей за теплоэнергию. В зоне их ответственности – 59 жилых домов, сообщает пресс-служба ПАО «МОЭК».

Среди должников - «ЖК Строгинский», «Мир Митино», ООО «ТЭК ДОМ», ООО «Сходненская -1», ООО «Респект комфорт» и ООО «ДЭЗИС».

Больше всего должна компания «ТЭК Дом». За поставленное тепло она не заплатила 99 млн рублей. Эта сумма задолженности за 2 года. ПАО «МОЭК» обратилось суд, а также инициировало проверки деятельности организации в прокуратуре и Мосжилинспекции. Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу истца 11,7 млн рублей, иски еще на 16 млн рублей – в стадии рассмотрения. Также в суде находится дело о признании ООО «ТЭК Дом» банкротом.

Еще через суд «МОЭК» пытается добиться выплаты задолженности от компании «УК ЖК Строгинский» (долг 42,3 млн рублей), ООО «УК Мир Митино» (долг 39,9 млн рублей) и ООО «Респект комфорт» (долг 36,9 млн рублей, Хорошево-Мневники). В отношении этих трех УК поданы иски на 42,5 млн рублей.

В Северном Тушине уже 6 месяцев не рассчитывается за тепло УК «Сходненская-1» (долг 6 млн рублей), 3 периода просрочило ООО «Дэзис» (долг 34,8 млн рублей) из района Куркино. От безответственности УК могут пострадать жильцы 40 многоквартирных домов.

Работа по взыскиванию задолженности за тепло будет продолжена.