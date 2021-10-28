РИАМО - 28 окт. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, при сахарном диабете второго типа стоит потреблять в пищу как можно меньше простых и быстрых углеводов, из рациона питания необходимо исключить мучные изделия, картофель и рис, сообщает Nation News.

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», - сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что при сахарном диабете второго типа не нужно исключать из рациона питания сложные углеводы, содержащиеся в хлебе грубого помола, гречневой и овсяной крупах.

Гинзбург отметил, что сахарный диабет делится на два типа и подход к их лечению значительно различается. Люди с диабетом первого типа вынуждены принимать инсулин и находиться под контролем врачей, в то время как диабетики второго типа должны следить за питанием и образом жизни.

Кроме того, для людей с диабетом второго типа важно постоянно следить за образом жизни: совершать ежедневные прогулки и соблюдать режим сна.