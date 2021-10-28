РИАМО - 28 окт. Комитет по туризму Московской области сформировал подборку из восьми малоизвестных достопримечательностей региона, в список вошли музеи, природные и исторические памятники, сообщает пресс-служба ведомства.

Центр воспроизводства редких видов животных

Зоологический питомник Московского зоопарка находится в Волоколамском городском округе и располагается на живописной территории площадью более 200 га. В уникальном природном ландшафте питомника живут белые медведи, амурские тигры, снежные козы, голубые бараны, орланы, росомахи, дальневосточные леопарды и другие животные. В 2018 году Центр начал принимать небольшие экскурсионные группы.

Лохин остров

Лохин остров — памятник природы регионального значения, особо охраняемая природная территория, которая находится напротив усадьбы Архангельское. Остров образовался в конце XIX века в результате искусственного спрямления изгиба Москвы-реки. Некоторые представители флоры и фауны острова уникальны и не встречаются в других местах региона. На острове представлено более 30% всего биоразнообразия Подмосковья.

Музей Военно-воздушных сил России в Монино

официальный сайт Центрального музея Военно-воздушных сил

Один из крупнейших авиационных музеев мира под открытым небом находится в поселке Монино городского округа Щелково. Самолеты периода гражданской, Великой Отечественной войны, послевоенного периода и современные образцы летательных аппаратов существуют в единственном экземпляре. Многочисленные музейные экспонаты размещены в ангарах, оборудованных залах и под открытым небом.

Памятник Ленину у входа в Канал имени Москвы

37-метровый памятник Ленину находится у входа в Канал имени Москвы в Дубне. Он занимает второе место в России по величине, на первом месте - памятник Ленину в Волгограде. Установка памятника была приурочена к открытию движения по судоходному каналу Москва — Волга 1 мая 1937 года.

Ярополецкая ГЭС

Ярополецкая ГЭС - первая в России гидроэлектростанция. Она была открыта в 1919 году на реке Ламе в поселке Ярополец Волоколамского городского округа. Сооружение создавалось по личному распоряжению Владимира Ленина. ГЭС вырабатывала электричество до 1941 года, пока ее не взорвали нацистские войска. В 1959 году станцию отреставрировали и стали использовать как памятник. На территории бывшей ГЭС есть живописный водосброс с высоким мостиком.

Голубое озеро

Голубое озеро является рукотворным водоемом на месте старого песчаного карьера в деревне Новые Сычики в Можайском городском округе. Вода в озере изумрудно-голубого цвета. На озерном побережье растет большое количество растительности, с востока к пруду прилегает кедровая роща, а на севере находится памятник природы «Верхнемоскворечье».

Песчаные дюны в Сычево

Песчаные дюны находятся в Волоколамском городском округе, недалеко от поселка Сычево. В 60-х годах здесь начали добывать песок и гравий, в скором времени на территории был основан Сычевский нерудный горно-обогатительный комбинат, который работает до сих пор. На песчаные дюны часто приезжают фотографы. Карьеры с водой здесь голубого и зеленого цвета, на горизонте видны старые заброшенные вышки и баржи.

Белая гора

Гора белого цвета из фосфогипса искусственного происхождения находится в городском округе Воскресенск. Ее высота около — 200 метров, диаметр — около 800 метров. Объект часто привлекает внимание фотографов и любителей необычных мест.

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