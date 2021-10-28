РИАМО - 28 окт. Марк Цукерберг объявил о ребрендинге компании Facebook, теперь она будет называться Meta, сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление он сделал во время мероприятия Oculus Connect 2021.

«Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta», — сказал Цукерберг.

По его словам, компания будет создавать «метавселенную», которая будет представлять собой виртуальный мир. Там люди «будут жить».

Акции Facebook на новостях о переименовании растут на 3%, об этом свидетельствуют данные торгов.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook, Inc., владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.