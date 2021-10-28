РИАМО - 28 окт. Более 20 сельскохозяйственных ярмарок провели в Подмосковье в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«В текущем году мы запланировали и провели на территории 13 муниципальных образований Подмосковья более 20 праздничных ярмарок, приуроченных ко Дню работника сельского хозяйства», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в ярмарках поучаствовали и представили свою продукцию более 600 представителей региональных фермерств, промышленных производств и подсобных хозяйств.

На ярмарках велась продажа продукции растениеводства и животноводства. Посетителям было предложено более 50 наименований продуктов - овощи, молочные продукты, мясо, колбасы и сосиски местного производства, соленья, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, и другое.

По словам Воскресенского, наибольшим спросом у покупателей пользовались мясные изделия, мед и продукция пчеловодства, а также ягоды из подмосковных теплиц.

Глава Минсельхозпрода региона отметил, что сельскохозяйственные ярмарки обеспечивают возможность прямого взаимодействия покупателей и фермеров, продукты на мероприятиях продаются без дополнительных наценок.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности празднуется во второе воскресенье октября.