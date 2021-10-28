РИАМО - 28 окт. В номинации «Объекты для повторного применения» конкурса Build School Project 2021 победил новый корпус гимназии №9 Электростали, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Пристройке к гимназии на 825 мест, в которой размещается второй корпус учреждения образования, присудили золотой диплом.

Московская область стала лидером по числу наград за проекты образовательных учреждений в конкурсе Build School Project 2021. В рамках международного фестиваля регион получил серебряный знак «Зодчества'21» и сразу 8 дипломов в различных номинациях.