РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Учреждения здравоохранения в Подольске в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября будут работать по особому графику, сообщает администрация округа.

Плановая амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению окажут 28, 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с 8:00 до 20:00; 30 октября, 4, 6 ноября — с 8:00 до 16:00, 31 октября и 7 ноября – выходные дни.

Плановая амбулаторно-поликлиническая помощь в детских поликлиниках и женских консультациях будет оказываться 28, 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября – с 8:00 до 20:00; 30 октября, 6 ноября – с 8:00 до 16:00, 31 октября и 4, 7 ноября – выходные дни.

Прием вызовов в отделениях поликлиник по неотложной медицинской помощи будет 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6 ноября с 7:30 до 19:00.

Плановая стоматологическая помощь будет остановлена с 28 октября по 7 ноября. Оказываться будет только экстренная и неотложная стоматологическая помощь.

Подольская городская стоматологическая поликлиника будет работать 28, 29 октября, 1, 2, 3, 5 ноября по режиму рабочего дня, 30 октября и 6 ноября – с 8:00 до 16:00, 31 октября, 4 и 7 ноября — выходные дни. Детская стоматологическая поликлиника на улице Кирова, 7, работает 28 и 29 октября с 8:00 до 20:00, 30 октября, 5 и 6 ноября с 8:00 до 14:00, 1, 2, 3 ноября с 8:00 до 19:00.

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