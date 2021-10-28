РИАМО - 28 окт. Телеканалу «Муз-ТВ» грозит штраф в 1 млн рублей или приостановка вещания на срок до 3 месяцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, пишет Газета.ru.

Согласно материалам Басманного суда Москвы, административный протокол о нарушении ООО «Муз ТВ Операционная компания» части 2 статьи 6.21 КоАП был зарегистрирован в судебной картотеке 15 сентября. Первое заседание по нему назначено на 17 ноября.

Максимальным наказанием по вменяемому телеканалу нарушению является штраф размером 1 млн рублей для юридического лица или приостановка деятельности организации на срок до 90 суток. Точная причина составления протокола не раскрывается, представители телеканала также не смогли конкретно ответить на этот вопрос.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что проведут проверку церемонии вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней гей-пропаганды.

Решение о проверке записи церемонии было принято Роскомнадзором в связи с внешним видом участников мероприятия. Так, блогер Даня Милохин появился на церемонии в наряде, состоящем из половины женского платья и половины мужского костюма, певец Филипп Киркоров совместно с артистом Давидом Манукяном приехали на мероприятие на белом кабриолете в окружении мужчин с цветами в руках, а блогер Игорь Синяк оделся в платье.

Согласно разъяснениям ведомства, транслируемый каналом контент с церемонии вручения премии может распространяться только в ночные часы и иметь возрастную пометку «18+», в то время как музыкальная премия показывалась вечером и имела пометку «6+». На афишах мероприятия также были пометки «6+».