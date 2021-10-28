РИАМО - 28 окт. Подмосковные власти готовы встретиться с представителями малого бизнеса для обсуждения дополнительных мер поддержки в связи с пандемией коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее из-за осложнения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В Подмосковье эпидканикулы объявлены с 28 октября по 7 ноября. В связи с введением длинных Covid-каникул представители малого и среднего бизнеса (общепит, гостиницы, предприятия бытовых услуг и другие) получат поддержку - гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты начнутся 15 ноября.

«Малый бизнес – сфера услуг, рестораны – оказались под особым ударом. Зарплаты платить надо и налоги никто не отменял. Давайте смотреть дополнительные варианты, как поддержать бизнес. В этот раз это всего лишь неделя, но и она делает погоду выручке, это бесспорно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что подмосковные власти готовы предоставить малому бизнесу скидки на использование муниципальной собственности. Воробьев также выразил готовность обсуждать с предпринимателями другие меры поддержки. Соответствующая встреча может пройти в ноябре.

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