РИАМО - 28 окт. Порядка 80% пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в Подмосковье, ранее не проходили вакцинацию, большинство из них старше 50 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что 50+ очень серьезно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках 8 человек из 10, то есть 80% — невакцинированных. И, как правило, это 50+», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что в последние две недели на прием в поликлиники региона ежедневно приходят до 220 тыс. человек. В обычные дни это число составляет 120 тыс. посещений в сутки.

Ранее Воробьев сообщал, что власти региона рассчитывают на значительное снижение темпов заболеваемости коронавирусом после завершения периода нерабочих дней. При этом о комендантском часе в области речи не идет.

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