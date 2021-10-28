РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал работников старшего возраста, которым еще не исполнилось 60 лет, трудиться из дома в связи со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С 25 октября подмосковные работодатели должны перевести на дистанционный формат работы 30% от общей численности сотрудников без учета тех, кто имеет QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Также необходимо перевести на удаленку работников старше 60 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями.

«Все те, кому до 60 лет, и те, кто привился, могут работать без ограничений. Если же это люди старшего возраста, то мы все-таки просим их остаться дома, так как это самая высокая группа риска. Если у вас есть вакцина, то ничто не мешает вам работать», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он подчеркнул, что доступность средств связи позволит офисным работникам трудиться в удаленном режиме, избегая скученности в одном помещении. Это поможет людям защитить свое здоровье и найти время на вакцинацию от коронавируса.

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