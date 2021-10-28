РИАМО - 28 окт. В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября железнодорожный транспорт в Подмосковье будет курсировать по расписанию выходного дня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В праздничные дни (автобусы - ред.) будут ходить не так, как в будние, в час пик – реже. Железнодорожный транспорт – ничего не меняем, по графику выходного дня будут ходить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Воробьев добавил, что даст распоряжение, чтобы людям дополнительно разъяснили особенности движения транспорта в Covid-выходные. ​

Губернатор также напомнил, что пассажирам областного общественного транспорта нужно носить маску во время поездок, так как она защищает от коронавирусной инфекции.

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