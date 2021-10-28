РИАМО - 28 окт. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и его люберецкий коллега Дмитрий Сухов в рамках партийного проекта «Городская среда» проверили благоустройство дворовых территорий, сообщает пресс-служба Люберецкого отделения «Единой России».

«Депутаты оценили установку новой детской площадки у дома № 5 на улице Попова в Люберцах. Приняли замечания жителей – ограждение вокруг игрового комплекса подрядчики установили, но работу по его покраске не закончили. Положительную оценку получила территория во дворе дома № 27 корпус 1 на улице Шевлякова – новый асфальт, современная детская площадка, жители довольны», — сказали в пресс-службе.

По словам Дениско, в этом году в городском округе привели в порядок 38 дворов, установили 33 детских и 17 спортивных площадок.

«Сезонные работы в округе — в завершающей стадии. Выявленные в ходе проверки недочеты депутаты передали в управление по благоустройству администрации городского округа», — подчеркнул Дениско.