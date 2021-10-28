РИАМО - 28 окт. Хирурги Раменской областной больницы вылечили 2-летнему ребенку паховую грыжу и водянку за 1 операцию длительностью 5 минут, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Сразу 2 такие патологии встречаются у детей в 30% случаев. Во время операции хирурги в первый раз применили герниопластику лапароскопическим методом. Процедура длилась 5 минут: через прокол врачи специальной нитью вытянули оба дефекта.

«В операциях детям особенно важно минимизировать травматизацию кожи и внутренних органов, длительность анестезиологического пособия и период послеоперационного восстановления. Поэтому осознанная необходимость каждого медицинского работника – непрерывно совершенствовать навыки и осваивать современные методики», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской областной больницы Владимир Хабалов.

Выполнять перевязки не понадобилось, так как на место прокола врачи нанесли современный склеивающий состав, он не требует особенного ухода. Уже на следующие сутки после операции ребенка выписали домой.