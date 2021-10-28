РИАМО - 28 окт. Занятия в подмосковных школах возобновятся с 8 ноября в очном режиме, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Covid-выходные продлятся по 7 ноября. В это время, в частности, в регионе закрыты школы.

«Задача – 8 числа отправить детей в школы. Мы все для этого делаем, понимаем, что ситуация очень непростая, но сегодня планы однозначные. По окончании каникул, 8 ноября, дети должны пойти в школы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также призвал родителей оставлять детей с недомоганием дома, поскольку, помимо пандемии коронавируса, наступил сезон гриппа и ОРВИ.

Кроме того, Воробьев сообщил, что после эпидканикул в Подмосковье снова заработают кружки и секции.

«Мы делаем все, чтобы вторая часть дня у детей была занята полезными и интересными хобби и дисциплинами. Поэтому все делаем для того, чтобы с 8 числа жить полноценной жизнью», — заключил глава региона.

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