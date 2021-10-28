РИАМО - 28 окт. Чтобы все пассажиры общественного транспорта носили маски, необходимо сформировать такую культуру и подбирать нужные слова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь лишь (необходимо - ред.) формировать культуру, социальную ответственность. <…> Здесь только сообща. Маска обезопасит тебя от многих вирусных инфекций, в том числе ковида», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что надо подсказывать другу другу о необходимости ношения масок в общественном транспорте и подбирать при этом нужные слова.

«Можно еще и на доходчивом русском языке, но этого хотелось бы избежать», — заключил Воробьев.

Ранее Воробьев призвал жителей области на период нерабочих дней оставаться в кругу близких людей и максимально ограничить контакты.

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