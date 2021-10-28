РИАМО - 28 окт. После окончания эпидканикул, которые продлятся по 7 ноября, в Подмосковье возможно введение системы QR-кодов для посещения заведений общественного питания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Нерабочие дни начались в Подмосковье в четверг. По 7 ноября в регионе закрыты непродовольственные магазины, ТЦ, школы, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты. Кафе работают только навынос и на доставку. Данная мера позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Я вполне допускаю, что после 8 ноября мы, во-первых, должны открыть все массовые услуги – рестораны и так далее. И я с большой долей вероятностей предполагаю, что это будет по QR-кодам», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор подчеркнул, что это вынужденная мера, которая поможет сбить волну распространения Covid-19.

Ранее Воробьев заявил, что вводить комендантский час из-за ситуации с коронавирусом в регионе не планируют. Вместе с тем глава Подмосковья призвал жителей соблюдать осторожность после окончания «антиковидных» каникул.

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