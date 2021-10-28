РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Три экопункта, принимающие пластиковые и алюминиевые бутылки, установили в парках подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«РТ-Инвест» установил уличные экопункты в Городском парке, экопарке «Губайловский» и ПКиО «Ивановские пруды» в четверг, 28 октября.

В экопункты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки от 0,2 до 2 литров с целью дальнейшей вторичной переработки. Внутри современного роботизированного устройства одновременно умещаются 800 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок. Сданная тара извлекается в наиболее чистом для переработки виде и не требует дополнительной сортировки.

«Нужно взять тару и сканировать с нее штрих-код. В течение нескольких секунд устройство заберет ее, после чего можно вывести чек, на котором указано, сколько единиц сдано. Можно вывести чек на экран, чтобы отсканировать его телефоном или распечатать его с помощью кнопки», - пояснил представитель «РТ-Инвест» Николай Марченков.

По словам Марченкова, на чеке будет выведена вся информация: QR-код, обычный код, который можно ввести на сайте и сам адрес сайта, где можно завести личный кабинет. В нем будут копиться баллы, которые в дальнейшем можно поменять на призы или принимать участие в акциях и розыгрышах от партнеров.

Уличные экопункты работают круглосуточно при температурах от -30 °C до +40°C.

Ранее первые уличные подмосковные экопункты появились в Королеве – 3 аппарата установила компания «РТ-Инвест». В дальнейшем такие экопункты появятся и в других округах Подмосковья.