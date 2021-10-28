РИАМО - 28 окт. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье продолжат работать гостиницы, дома отдыха и парки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гостиницы у нас и дома отдыха работают. <…> Они заполнены. Там существует стандартная процедура безопасности. Ты туда можешь попасть только если у тебя есть ПЦР, если, соответственно, ты здоров», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, активности на свежем воздухе и в закрытых пространствах остаются востребованы. При этом на территории Подмосковья никогда еще не совершалось такого количества прогулок, как за последние два года.

Ранее Воробьев исключил перевод школ Подмосковья на удаленку после эпидканикул. Каникулы продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>