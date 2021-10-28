РИАМО - 28 окт. За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть салон оптики «Айкрафт», салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон», которые находятся на улице Новый Арбат в столице, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Поплавский напомнил, что в мегаполисе с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, в период эпидканикул также ужесточили ограничения по коронавирусу.

«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу: ул. Новый Арбат д. 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», - отметил главный инспектор ОАТИ.

По его словам, за такое нарушение юрлицо могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. А если в результате его действий будет причинен вред здоровью людей, то на 1 млн рублей или торговую точку закроют на срок до 90 суток.

Он добавил, что руководство салонов пригласят в ОАТИ для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Поплавский рассказал, что в ходе проведенного рейда по ТЦ «Ереван Плаза» специалисты не выявили нарушений.

«Действующий на территории кинотеатр «Синема стар» и фитнес-клуб «Алекс фитнес» были закрыты, нарушений не выявлено. В магазине «Азбука вкуса» нарушений также не было, посетители и персонал магазина были в средствах индивидуальной защиты», - заключил специалист.

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