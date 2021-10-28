РИАМО - 28 окт. В нерабочий период, который начался в Подмосковье 28 октября и продлится по 7 ноября, региональные поликлиники продолжают функционировать в привычном режиме, в выходные дни они будут работать по сокращенному графику, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас очень серьезные силы отвлечены на Covid. Вместе с тем <…> врачи оказывают плановую помощь. Она также необходима. И операции, и стационары, и поликлиники работают с очень заметной нагрузкой», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, в нерабочие дни жители Подмосковья могут посещать поликлиники, как и раньше. При этом в выходные они будут работать по сокращенному графику. Кроме того, в поликлиниках можно пройти вакцинацию от коронавируса. Стоматологии оказывают пациентам экстренную помощь.

«Здрав как работал в таком активном режиме, так и продолжает работать», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе очень напряженная. Ежедневно в Московской области госпитализируют более 1 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>