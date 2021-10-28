РИАМО - 28 окт. В октябре 8 молодежных команд, представлявших учебные заведения Электростали, общественные объединения, предприятия и воинские части города приняли участие в обновленной военно-прикладной игре «Полигон». Б этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Игра была организована управлением по культуре и делам молодежи. На этапах мероприятия работали специалисты Электростальского центра патриотического воспитания и волонтеры благотворительного фонда «Импульс».

Состязания проходили на 5 основных площадках. Участники команд преодолевали комбинированную полосу препятствий, проверяли свою меткость в лазерном тире, проходили водный маршрут на катамаранах, совершенствовали навыки сборки-разборки автомата Калашникова.

Также ребята пробовали себя в качестве саперов, отыскивая цели при помощи металлоискателей, ориентировались по карте и решали финальный квест.

В результате упорной борьбы первое место заняла юнармейская команда лицея №8, второе место - команда Машиностроительного завода, третье место – команда кадетов средней школы №18.